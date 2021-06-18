Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa'da büyük bir operasyon düzenlendi. 20 adrese eş zamanlı olarak yapılan baskında sahte altın dolandırıları tek tek yakalandı. Operasyonda gözaltına alınan 14 zanlıdan 5’i tutuklandı.



20 adrese baskın yapıldı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kent merkezi ile Bozova, Suruç ve Akçakale ilçelerinde 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramada, çok sayıda sahte Cumhuriyet altını, altın basımında kullanıldığı değerlendirilen kalıplar ile ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirildi.



14 kişi yakalanmıştı, 5'i tutuklandı

Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 9 şüpheli ise adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.



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Sahte altın takılar, kimi zaman gerçeğinden ayırt edilemiyor Dünyanın en değerli madenlerinden birisi olan ve hem yatırım, hem de takı amacıyla kullanılan altın, son günlerde piyasada sıkça satılan sahteleri yüzünden kuyumcuları sıkıntıya sokabiliyor. Kuyumcular, altında artan çeşitliliğin, gerçeğinden neredeyse ayırt edilemeyen sahte takı üreticilerinin adeta iştahını kabarttığını belirtiyor.