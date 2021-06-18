Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayseri'de korkunç bir gerçek ortaya çıktı. Geçen sene kazara balkondan düşerek öldüğü zannedilen şahıs hakkında şoke eden bir gerçek ortaya çıktı. Talihsiz adamın düşmediği, hasmı tarafından aşağıya atıldığı öğrenildi.

GÜVENLİK KAMERALARI EL VERDİ

Edinilen bilgiye göre, 7 Ağustos 2020’de ilçeye bağlı İldem Cumhuriyet Mahallesi Güneşli Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda İsmail Y., 3. kattaki evinin balkonundan düşerek yere çakıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, İsmail Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. İsmail Y.'nin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de inceleme başlattı. Olay yerindeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, güvenlik kameralarından H.K. ve B.T.'nin olayın ardından binadan çıkarak kaçtığını tespit etti. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, İsmail Y.'nin konuştuğu kadın A.Ş. ile B.T.'nin de ilişkisinin olduğunu tespit etti.

GÖZALTINA ALININCA İTİRAF ETTİ

Gözaltına alınan B.T., ifadesinde A.Ş. ile gönül ilişkisi olduğunu, olay günü de H.K. ile birlikte A.Ş.'ye bakmak üzere Y.D.'nin şoförlüğünü yaptığı servis ile İsmail Y.'nin evine gittiklerini, burada H.K. ile İsmail Y.'nin tartıştığını, tartışmanın büyümesi üzerine H.K.'nın yaşlı şahsı balkından iterek ölümüne sebep olduğunu itiraf etti. H.K. ve B.T.H.K., ifadesinde A.Ş.'ye bakmak için eve gittiğini, evde İsmail Y. ile tartıştıktan sonra balkondan attığını itiraf etti. 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASI ALDI



1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanıklar A.Ş. ve H.K. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, tutuklu sanıklar Y.D. ve B.T. duruşma salonunda hazır bulundu. Ayrıca müştekiler ve sanık avukatları duruşmada yerini aldı. Mahkemede kendini savunan H.K., “Tek gerçek var ki bir insan öldü. Neyi hoş görüyorsanız o olsun” derken, B.T. ise, ”Biz olay yerine birini öldürmek için gitmedik. Üzgünüm, ben öleni tanımıyorum. Her şeyi H.K. yaptı. Biz uzaktaydık. Beraatımı istiyorum” diyerek kendini savundu. Tutuklu sanıklar Y.D. ve A.Ş. ise, suçsuz olduklarını söyleyerek, beraatlarını talep etti.

Mahkeme heyeti tutuklu sanıklar B.T., Y.D. ve A.Ş.’ye ‘yağma’ suçundan 9’ar yıl 9 ay, tutuklu sanık H.K.’ye ise ‘kasten adam öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile ‘yağma’ suçundan 9 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

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