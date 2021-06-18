Ağrı'da piknik yapmak için Yazıcı Barajına gelen vatandaşlar kan donduran bir manzara ile karşılaştı. Çoluk çocuk piknik yaparken kıyıya vurmuş bir erkek cesedi buldular. Daha sonra durumu jandarma ekiplerine bildirdiler. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler ceset üzerinde inceleme yaptı.
Cesedin kimliği belli oldu
Yapılan incelemelerin ardından cesedin 24 yaşında olan H.B’ye ait olduğu tespit edildi. H.B’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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Buzdolabındaki ceset cinayeti çözüldü Bir süredir kendinden haber alınamayan ve evinden kötü kokular gelmeye başlayan şahsın evine ihbar üzerine giden polis, yere yatırılmış buzdolabının içinde battaniyeye sarılı ceset bulmuştu. Korkunç olayın iç yüzü belli oldu.
Piknik yapmaya giden vatandaşlar ceset buldu
Ağrı’daki Yazıcı Barajı kıyına piknik yapmaya gelen vatandaşlar korkunç bir manzara ile karşılaştı. 24 yaşındaki bir gence ait olduğu öğrenilen ceset kıyıya vurdu...
Ağrı'da piknik yapmak için Yazıcı Barajına gelen vatandaşlar kan donduran bir manzara ile karşılaştı. Çoluk çocuk piknik yaparken kıyıya vurmuş bir erkek cesedi buldular. Daha sonra durumu jandarma ekiplerine bildirdiler. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler ceset üzerinde inceleme yaptı.
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