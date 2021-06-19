Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Marmara Denizi'nde görülen müsilaj (deniz salyası), Karadeniz'de de paniğe neden oldu. Sabah saatlerinde denizin üzerinde görülen yoğun kabarcıklar üzerine vatandaşlar konuyu ekiplere bildirdi. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi yetkilileri, üniversiteye ait Karadeniz Araştırma Gemisi ile bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Denizin üzerinden ve dalgıçlar vasıtasıyla denizin içerisinden çeşitli numuneler alındı. İlk belirlemelere göre ise denizin üzerinde oluşan katmanın sadece rüzgardan kaynaklı oluşan dalga ve denize akan derenin köpüğünden kaynaklı oluşan baloncuklar olduğu gözlemlendi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan RTEÜ Su Ürünleri Fakültesi Deniz Biyolojisi Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Ertuğrul Ağırbaş, "Yaptığımız incelemelerde elde ettiğimiz bilgiler ile durumun deniz salyası olmadığı ve denizdeki dalgalanmadan dolayı köpüklenme olduğu tanısına vardık. Ancak aldığımız numuneleri laboratuvarda test ederek daha sağlıklı sonuçlar elde edeceğiz” dedi.

Konuya dair yapılan açıklamada, deniz altında yapılan çalışma neticesinde ilk belirlemelere göre müsilaj adına hiçbir bulguya rastlanmadığı belirtildi.

Tekirdağ kıyılarına müsilaj geri geldi Uzun süredir Tekirdağ kıyılarında etkili olmayan müsilaj, rüzgarın etkisiyle balıkçı barınağının olduğu alanı kısa sürede kapladı.

"DOĞU KARADENİZ SAHİLLERİ ŞU AN İÇİN MÜSİLAJ RİSKİ TAŞIMIYOR"

Karadeniz, Marmara Denizi ile kıyaslandığında yapısal olarak var olan farklılıklar nedeniyle müsilajın olma ihtimalinin az olduğunun altını çizen Ağırbaş "Marmara’ya göre Karadeniz’i değerlendirdiğimiz zaman, Karadeniz yapısı itibariyle dünyanın en büyük anoksik havzalarından birisi. Ancak dalgaya açık olması ve bölgede özellikle Rize ve Artvin tarafında yoğun sanayi atığının olmaması böyle bir riski şu an için taşımamakta. Fakat önümüzdeki yıllarda iklim değişikliğinin çok daha hissedeceğimiz aşikâr. Dolayısıyla bizim bu noktada hep birlikle yerel yönetimle, üniversitemizle, STK’lar ile bu anlamda çözüm üretmek amacıyla bütün paydaşlarıyla bir araya gelmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

"MÜSİLAJIN BALIKLAR ÜZERİNDE YAN ETKİSİ YOKTUR"

Müsilajın deniz canlılarına yönelik etkilerinden bahseden Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Göktuğ Dalgıç ise deniz salyası olarak adlandırılan müsilajın deniz canlılarını tüketmeye engel olmadığını dile getirerek "Su ürünleri tüketimi ve balıklar açısından müsilaj ile ilgili herhangi bir sorun olmadığını belirtmek istiyorum. Tüketicilerimiz rahatlıkla balıklarımızı tüketebilirler. Müsilajın balıklar üzerinde bir yan etkisi veya insanlar üzerinde herhangi bir etkisi yoktur. Bu konuyu özellikle belirtmek isterim” dedi.

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