Sincan ilçesinde dünyaevine giren bir çiftin düğünleri zehir oldu! İddiaya göre düğün salonuna gidilmeden önce davetliler gelinin evinde ağırlandı. Ev sahipleri, 3 gün önce derin dondurucuya koydukları tavuklar ile yemek pişirdi. Gelen misafirlere bu yemekten ikram edildi. Daha sonra konvoy oluşturulup Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki düğün salonuna gidildi. Piste çıkıp oynayan davetliler, bu esnada kıvranmaya başladı. İçlerinden bazıları başlarının döndüğünü, midelerinin bulandığını söyledi. Bunun üzerine 112 Acil'e haber verildi. Hemen bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Aralarında çocukların da bulunduğu 30 kişi, ambulanslarla peş peşe hastaneye kaldırıldı. Hepsine gıda zehirlenmesi teşhisi kondu. Doktorlar, hastalara yedikleri tavuktan zehirlenmiş olabileceğini söyledi. Bu arada, düğün salonu sahibi Erdal Ülker "Sosyal medyada hakkımızda çıkan haberler asılsız. Zehirlenme durumu bizle alakalı değil" dedi.
Damat adayı matematik testinden geçemeyince düğün iptal edildi Hindistan'da bir düğünde, damat gelin tarafından sorulan matematik sorusunu bilemediği için düğün iptal edildi.
30 kişinin zehirlendiği olayda gizem çözüldü Bolu’da geçtiğimiz hafta bir grup köy halkı zehirlenme şikayetiyle hastanelere akın etmişti. Tedavi edilen vatandaşlar evlerine dönerken, zehirlenmelerinin kaynağı içme suyu çıktı!
Düğüne gittiler, hastaneden çıktılar!
Ankara'da oyun havaları ile başlayan düğün felaketle sonlandı. Konvoyla düğün salonuna giden davetliler ambulanslarla çıktı.
Sincan ilçesinde dünyaevine giren bir çiftin düğünleri zehir oldu! İddiaya göre düğün salonuna gidilmeden önce davetliler gelinin evinde ağırlandı. Ev sahipleri, 3 gün önce derin dondurucuya koydukları tavuklar ile yemek pişirdi. Gelen misafirlere bu yemekten ikram edildi. Daha sonra konvoy oluşturulup Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki düğün salonuna gidildi. Piste çıkıp oynayan davetliler, bu esnada kıvranmaya başladı. İçlerinden bazıları başlarının döndüğünü, midelerinin bulandığını söyledi. Bunun üzerine 112 Acil'e haber verildi. Hemen bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
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