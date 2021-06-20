Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları ülke genelinde hız kazandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaş sınırının 30'a indirildiğini açıkladı. Sağlık kuruluşları, aşılama sürecinde yeni aşamaya bugün sabah saatlerinde başladı.

İSTANBUL'DA AŞILAMA BAŞLADI

Bakanlığın aşılama takvimine göre sisteme tanımlanan 30 yaş ve üzeri vatandaşlar, bugünden itibaren randevu oluşturdukları sağlık kuruluşlarında aşılarını yaptırabiliyor.

Bu kapsamda, İstanbul'daki 30 yaş ve üzeri bireyler de Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi gibi kentin çeşitli sağlık kuruluşlarından randevularını alarak ilk doz aşılarını olmaya başladı.

AŞI SAYISI 41 MİLYONU AŞTI

Türkiye genelinde uygulanan koronavirüs aşısı sayısı 41 milyon 167 bin dozu aştı. Birinci doz aşı sayısı 26 milyon 799 bin olurken, ikinci doz aşı sayısı ise 14 milyon 367 bin oldu.

Aşılamada yaş sınırı 30'a indi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılama takvimine göre koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 30 yaş ve üzeri vatandaşlar için aşılama sürecine başladı.

5480 KİŞİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Türkiye'de son 24 saatte 215 bin 496 Covid-19 testi yapıldı, 5480 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 494 olarak kayıtlarda yer aldı.