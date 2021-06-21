Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kütahya'da yabancı uyruklu A.T yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Bölgedekilerin ihbarı üzerine olay yerine birçok sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle elektrik direği devrildi. Yaralanan sürücü ve otomobilde bulunan 3 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Evliya Çelebi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

3 MAHALLEDE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Elektrik direğinde meydana gelen hasar nedeniyle Zafertepe, Dumlupınar ve Yunus Emre mahallelerinde elektrik kesintisi yaşandı. Elektrik dağıtım ekiplerinin bölgeye yeniden elektrik verilmesi için çalışmaları sürüyor.

ABD'de katliam gibi kaza! 9'u çocuk 10 ölü ABD'de, 18 aracın karıştığı zincirleme kazada 9'u çocuk 10 kişi feci şekilde hayatını kaybetti.

TEM'de zincirleme kaza! 15 araç birbirine girdi: Yaralılar var 1 otobüs, 2 kamyon, 2 tır ve 8 otomobil TEM Otoyolu Sakarya geçişinde kaza yaptı. 15 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişinin yaralandığı öğrenildi.