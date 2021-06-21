Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir’de meydana gelen 117 kişinin hayatını kaybettiği 6,6’lık depremde yıkılan ve 11 vatandaşa mezar olan Yağcıoğlu Apartmanıyla ilgili hazırlanan iddianamede yer alan bilirkişi raporları korkunç gerçek ortaya çıktı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 2 bloktan oluşan Bayraklı ilçesindeki Yağcıoğlu Apartmanı’nın B bloğunun depremde tamamen yıkıldığı ve apartmanda 11 kişinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı hatırlatıldı. İddianamede, Dokuz Eylül Üniversitesi ile İstanbul Teknik Üniversitesinden 7 kişilik bilirkişi heyetinin raporuna yer verildi. Raporda, apartmandan alınan beton karot numunelerinin, binanın projesinde belirtilen beton dayanım sınıfına uymadığı, bina statik-betonarme hesaplarında bodrum katın hesaplara dahil edilmediği belirtildi.

BETONARME PROJESİNE AYKIRI YAPILMIŞ

Apartmanın B bloğuna ait sondaj logları incelendiğinde zemin profilinin tipik alüvyon zemin karakterinden oluştuğu, yapının karakteristik basınç dayanımının olması gerekenden düşük kaldığına işaret raporda, “Bina betonarme projesinde kısmi bodrum yapılmasına yönelik betonarme detayları bulunduğu halde bina altında betonarme projesine aykırı olarak tam bodrum yapılmış olduğu, tüm etriyelerin uçlarının bina betonarme uygulama projesi çizim paftaları ve Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik (1975) hükümlerine aykırı olarak 90 gönyeli olarak imal edildiği tespit edildi” ifadeleri yer aldı.



UYGULAMA VE İŞÇİLİK HATALARI

Raporda apartmanla ilgili, “Projelendirmedeki eksiklikler, malzeme özelliklerindeki yetersizlikler, uygulama ve işçilik hataları, yapım denetimindeki yetersizlik nedeniyle yıkılmış olduğu görüşüne varılmıştır” denildi.

Statik proje müellifinin, statik betonarme projeye onay veren mercilerin, bina fenni mesulünün, sürveyanının, müteahhidin, tadilat ruhsatı aşamasında ve yapı kullanma izin belgesi aşamasında ruhsat ve izni düzenleyen mercilerin binanın yıkılmasında sorumlu olduğu görüşü de rapora yansıdı.

İzmir depremine ilişkin 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı İzmir'de 115 kişinin hayatını kaybettiği 30 Ekim depreminin ardından daha önce haklarında işlem yapılmayan 22 şahıs hakkında gözaltı kararı verilirken, 17 kamu görevlisinin ise “memurun görevi sebebiyle suç işlemesi” suçundan işlem yapılmak üzere dosyaları ayrıldı.

İzmir depremi sonrası binaların risk durumu için talep yoğunluğu Ege Denizinde 30 Ekim’de meydana gelen ve İzmir’de pek çok binanın yıkılmasına, 117 vatandaşın da hayatını kaybetmesine neden olan deprem sonrası, özellikle İzmirli vatandaşlar yaşadıkları binaların depreme dayanıklı olup olmadığını kontrol ettirmek için yetkili firmalara başvuru yaptı.

İzmir depreminin ardından ağır hasarlı binalardan 58’inin yıkımı tamamlandı İzmir’de meydana gelen depremin ardından, ağır hasarlı olarak tespit edilen 506 binadan 58’inin yıkımı tamamlandı. Yıkım çalışmaları sırasında, depremin oluşturduğu tahribat günler sonrasında bir kez daha net bir şekilde görüldü.

