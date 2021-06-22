Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna ilişkin açıklamarda bulundu. Yapılan duyuruya göre ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

Meteorolojiden sağanak uyarısı (20 Haziran 2021 hava durumu) Meteoroloji son dakika uyarısı: Yapılan son tahminlere göre; 20 Haziran 2021 hava durumu raporunda yurdun batı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken kalan bölgelerde ise havanın açık olacağı öngörülüyor. Sıcaklıklar ise mevsim normallerinde seyredecek.

Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Antalya, Hatay, Çorum, Tokat, Rize ve Artvin çevreleri ile Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji il il uyardı! Sağanak alarmı verildi Hava durumu son dakika: 21 Haziran 2021 Meteoroloji tahmin raporu açıklandı. Yurdun batı ve iç kesimlerinde sıcaklıkların 2 ila 4 derece arasında düşmesi ve yer yer sağanak yağış bekleniyor. Ankara, Antalya, Konya, Eskişehir ve Düzce gibi iller için sarı kodlu uyarı verildi. Doğu illerde ise sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olacak.