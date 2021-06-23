Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şiddetli 20'lik diş ağrısı çeken Diş Hekimi Dt. Burhan Kaan Bafra, ilk olarak kendi kendine anestezi uyguladı, akabinde 5 dakika içinde 20'lik dişini çekti. Asistanı ise bu anları telefon ile kayıt altına aldı.

"BU VİDEO SAYESİNDE BANA OLAN GÜVEN ARTTI"

Yaptığı işlem hakkında bilgi veren Dt. Burhan Kaan Bafra, "Öğle 14.30 randevusuna hastam gelmedi ve boş bir vaktim oluştu. O sırada şiddetli 20'lik diş ağrısı çekiyordum. Önce kendime anestezi yaparak başladım. İlk etapta amacım dişimi çekmek değildi. Ağrımın geçmesiydi. Ağrım geçtikten sonra boş vaktim de olunca aklıma sosyal medyada Rus bir doktorun kendi 20'lik dişini çektiği an geldi. Bunu ben de yapabilirim dedim. O şekilde dişimi çekmeye karar verdim. Daha sonra 20'lik dişimi ayna karşısında çekmeye başladım. Önce elevatör ile dişimi biraz yükselttikten sonra kendi dişimi tuttum. Ardından diş çekimimi gerçekleştirdim. Benim için farklı bir deneyim oldu. Kendime olan güvenim de arttı. Hastalarıma da bundan bahsediyorum. Bu işlem yaklaşık 6-7 dakika sürdü. Aynı zamanda 20'lik diş çekimi yapacağım hastalarıma bu videoyu izletiyorum. Onların korkularını bu sayede azaltabiliyoruz. Aslında o kadar korkulacak bir şey olmadığını, birlikte bunu başarabileceğimizi anlatıyorum. Bana olan güvenleri bu video sayesinde daha da arttığını gözlemliyorum" dedi.



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Diş ağrısı kalbi vurmasın Koronavirüs salgını dolayısıyla vücudun verdiği uyarıları göz ardı ederek doktora gitmeyi ertelediğimiz pandemi döneminden en çok etkilenen sistem ağız ve diş sağlığı.

Diş ağrısı çekenler dikkat! Sizin de başınıza gelmiş olabilir.... Beyin ve Sinir Cerrahı Prof. Dr. Sertaç İşlekel, halk arasında “öldürmeyen süründüren” hastalık olarak adlandırılan trigeminal nevraljinin yüzde elektrik çarpması tarzında ağrıyla kendini gösterdiğini; ancak hastaların diş ağrısı sanarak soluğu diş hekiminde aldıklarını söyledi. Hastaların ağrıdan kurtulmak adına dişlerinden olduğunu belirten Prof. Dr. İşlekel, "Bu hastalığın şu anda en etkili tedavi yöntemi ameliyat gerektirmeyen, lokal anesteziyle tek dozla sonuç alınabilen bir radyoterapi yöntemi olan gamma knife tedavisidir" dedi.