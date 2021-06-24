Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konya Selçuklu’ya bağlı Hocacihan Mahallesi’nde Suriyeli bir ailenin yaşadığı iki katlı müstakil ev, önceki gece acılara sahne oldu. Evin üst katında yangın çıktı. Bu esnada alt katta misafirleriyle birlikte oturan Kader (21) ve eşi Cihat el-İsmail (23), alevleri fark edemedi. Yangını gören komşular, hem aileye hem de itfaiyeye haber verdi. Genç çift, üst katta uyuyan çocuklarını kurtarmak için çabaladı ancak evin ahşap tavanı çökünce başaramadı. İkili dışarıya çıkarılırken alevler itfaiye tarafından söndürüldü. Enkaz altından dört yaşındaki ikizler Ayşe ve Fatma ile iki yaşındaki kız kardeşleri Nuran el-İsmail’in cansız bedeni çıkarıldı.

Hamile olduğu öğrenilen Kader el-İsmail, aldığı acı haber sonrası baygınlık geçirdi. Genç kadına sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Vefat eden çocukların dayısı Muhammed as-Sef (22), eniştesinin inşaatlarda çalıştığını, boş zamanlarda da kâğıt top- layarak ailesinin geçimini sağladığını belirterek “Çocukları için ek işi yapıyordu” dedi. Cihat el-İsmail’in kuzeni Muhammed Ali as-Sef ise “Bu evde bir buçuk ay önce de elektrik kablosundan küçük yangın çıkmış, hatta eve gelen bir çocuğun elinde ve başında yanık oluşmuş. Olay öncesi 15 dakika kadar elektrikler kesilmiş” diye konuştu.

Öte yandan dün üç kardeşin cenazeleri, kucaklarda taşınarak mezarlığa götürüldü. Baba, evlatlarının başında gözyaşı döktü. Kardeşler, yan yana defnedildi.

Bursa'da yangın paniği: 1’i bebek, 3’ü çocuk 12 kişi kurtarıldı Bursa’da bir dairenin bodrum katından çıkan yangın nedeniyle duman dolan 5 katlı apartmanda mahsur kalan 1'i bebek, 3'ü çocuk 12 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilenen vatandaşlar ambulansa alınarak tedavi edildi.