Kars merkez Paşacayır Mahallesi Sanayi Bölgesi'nde özel bir mandırada çalışan Rojhat Buldu (15), saat 05:00 sularında iş yerindeyken kimseye haber vermeden çıktı. Patronu bir süre bekledikten sonra çocuğun geri dönmediğini amca Zeki Buldu’ya haber verdi. Amca Buldu, İstanbul’da ikamet eden baba Erdoğan ve anne Ayser Buldu’ya durumu bildirdikten sonra Kars Cumhuriyet Başsavcılığı ve Kars İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulundu.
Amcası ile birlikte yaşıyordu
4 çocuğunun en büyüğü olan Rojhat için Kars İl Emniyet Müdürlüğü geniş çaplı arama başlattı, ancak henüz bir haber yok. Kayıp çocuğun ailesinin İstanbul’da olduğu ve kendisinin burada amcası ile birlikte yaşadığı öğrenildi.
Ailenin avukatı Necat Yağcı, “Konunun bize bildirilmesi ile biz de konuyu ivedilikle yetkililere bildirdik ve yetkililerce arama başlatıldı. Ancak şuana kadar henüz bir haber almış değiliz. Rojhat Buldu’dan haber alan vatandaşla olursa gerek kolluk birimlerine gerekse 0532 065 18 39 nolu telefondan bizlere ulaşmalarını rica ediyoruz” dedi.
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Çalışmaya giden 15 yaşındaki çocuk kayboldu
Kars'ta bir mandırada çalışan 15 yaşındaki Rojhat Buldu, sabah saat 05:00 sularında kimseye haber vermeden iş yerinden ayrılarak kayıplara karıştı.
Kars merkez Paşacayır Mahallesi Sanayi Bölgesi'nde özel bir mandırada çalışan Rojhat Buldu (15), saat 05:00 sularında iş yerindeyken kimseye haber vermeden çıktı. Patronu bir süre bekledikten sonra çocuğun geri dönmediğini amca Zeki Buldu’ya haber verdi. Amca Buldu, İstanbul’da ikamet eden baba Erdoğan ve anne Ayser Buldu’ya durumu bildirdikten sonra Kars Cumhuriyet Başsavcılığı ve Kars İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulundu.
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