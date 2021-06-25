Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van'da kavgalı olan 4 aile bir araya getirilerek barıştırıldı. Erciş ilçesindeki Söğütlü Mahallesi'nde ikamet eden Tulmaç ve Yaki aileleri arasında 2 yıl önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavganın ardından başlayan husumetin sona erdirilmesi için "barış töreni" yapıldı. Köy camisinde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından aile mensupları bir araya getirilerek barıştırıldı.

Kırkdeğirmen Mahallesi'nde de geçen yıl muhtarlık seçimleri nedeniyle yaşanan kavgada bir kişinin ölümünün ardından aralarında husumet oluşan Sin ve Korkmaz aileleri için kentteki bir düğün salonunda tören düzenlendi. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, burada yaptığı konuşmada, ailelerin aralarındaki husumeti sona erdirmesinin çok anlamlı olduğunu söyledi.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas da yıkmanın kolay, yapmanın ise çok zor olduğunu vurgulayarak, "Akraba aileler arasında talihsiz bir olay yaşandı. Bugün bu talihsiz olayı bertaraf ettik. Ailelerimizin barışması çok önemli." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından aileler kucaklaşarak aralarındaki husumete son verdi.



Husumetli gruplar ortalığı savaş alanına çevirdi: Sopalar, parke taşları havada uçuştu İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yol ortasında karşılaşan husumetli iki grup arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. Sopaların, parke taşlarının havada uçtuğu kavga güvenlik ve cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.



Husumetlisi tarafından öldürülen çiftin cenazeleri morga kaldırıldı Kocaeli'nin İzmit ilçesi Şahinler köyünde aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen komşuları tarafından tüfekle vurularak öldürülen 6 çocuk sahibi çiftin cansız bedenleri morga kaldırıldı.