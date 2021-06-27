Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gece saat 00.00 sıralarında Sarıyer Bahçeköy Yenimahalle Mahallesinde yıkılan 9 katlı apartmanın son hali sabah saatlerinde ortaya çıktı.

Yıkıldığı esnada birçok otomobile de zarar veren bina enkazında gece saatlerinde arama çalışmaları yapılmıştı.

Arama çalışmalarında itfaiye ve AFAD ekipleri de destek vermişti. Ayrıca hassas burunlu K -9 köpekleri de arama faaliyetlerinde bulunmuştu.

ENKAZDAN ÇIKAN TOZ BULUTU ÇEVREYİ KAPLADI

2 yıla yakındır boş olduğu öğrenilen binanın yıkıldığı esnada çıkan toz bulutunun çevreyi kapladığı görüldü. Evlerin pencerelerinde, yüzeylerinde, kapılarında ve arabaların üstlerindeki toz bulutu tabakası dikkat çekti.

Bina enkazının gün içinde yapılacak olan çalışmaların ardından kaldırılacağı öğrenildi.

Sarıyer'de 9 katlı boş bina çöktü Sarıyer'de 2 sene önce boşaltılan 9 katlı bina çöktü. Bina yakınlarında park halinde bulunan 3 otomobil hasar gördü.

ABD'de 12 katlı bina çöktü, 100 kişiden haber alınamıyor ABD'de feci bir olay yaşandı. Bir bina çöktü. Ekipler, enkaz altında insan arıyor.