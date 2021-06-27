Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son Kabine toplantısında 1 Temmuz itibarıyla sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılacağını duyurmuştu.

BUGÜN SON KEZ

Tüm Türkiye’de pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, bugün son kez uygulanıyor.

İstanbul’da sokaklar, caddeler ve meydanlar cumartesi akşamı saat 22.00 itibarıyla boş kaldı.

İstanbul’da kısıtlamalı son pazar

İSTANBUL TURİSTLERE KALDI

Kısıtlamadan muaf olan turistler boş kalan İstanbul’un son kez keyfini çıkardı.

Pazar günü kısıtlaması pazartesi sabahı saat 05.00’de son bulacak.

Sokağa çıkma kısıtlamalarına 1 Temmuz itibarıyla son verilmiş olacak.

Kısıtlama kalktı, Rus turist akını başladı Türkiye ile Rusya arasında, koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilen uçuşların başlamasıyla birlikte, içinde 132 Rus turistin bulunduğu uçak, "turizmin başkenti" Antalya'ya geldi.

İstanbul'un bazı sahillerinde müsilaj yoğunluğu azaldı Yapılan çalışmalar ve rüzgarın da etkisiyle Caddebostan Sahili ile Kurbağalıdere'de azalan müsilaj, Maltepe ve Kartal sahillerinde yer yer etkili oluyor.

Erdoğan: 1 Temmuz’da sokak kısıtlamasını kaldırıyoruz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “1 Temmuz’da sokağa çıkma kısıtlamalarını tamamen kaldırıyoruz” açıklamasını yaptı.

Kısıtlama gününde İstiklal Caddesi doldu taştı İstanbul İstiklal Caddesi bugün sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen ana baba günüydü. Yasaktan muaf olan turistler, caddeyi doldurdu.