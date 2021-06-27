Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ardahan'ın Posof ilçe merkezinde meydana gelen olayda, Dursun Güler kahvehane de oturduğu sırada damadı Ü.Ö. ile karşılaştı. Kayınpederinin yanına giden Ü.Ö. cebinde taşıdığı bıçakla kayınpederi Dursun Güler’i göğsünden bıçakladı. Zanlı olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 ekibi geldi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Göğsünden ağır yaralanan Güler, Ardahan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Dursun Güler bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Günlüce köyünde defnedildi.

ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Kaçan zanlı ise ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlı adli işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Damat dehşet saçtı! Ölü ve yaralı var Diyarbakır'da, eşinin kendisinden boşanmak istediğini ve babasına gittiğini öğrenen damat akrabalarını alarak gittiği evde dehşet saçtı. Eşinin amcasını öldürüp, kayınpederini yaraladı.

Kayınpederini öldüren damat tutuklandı ​Konya’nın Ereğli ilçesinde, 55 yaşındaki kayınbabasını çocuğunun okuduğu okulun önünde bıçaklayarak öldüren damat, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Komşuların kavgası cinayetle son buldu Adana'da iki komşunun tartışması büyüdü kavga çıktı. Bir anda alevlenen kavga ise cinayetle son buldu.