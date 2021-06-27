Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yazın başlamasıyla birlikte dikkatsizlik sonucu artış gösterebilecek olan orman yangınları Denizli'ye sıçradı. Ormanlık alanda başlayan yangının kontrol altına alınma çabaları sürerken yerleşim yerlerine doğru ilerlemeye başlaması panik ortamı oluşturdu. Yangının evine ulaşmasından endişe eden bir vatandaş, ateşe dönüp ezan okuyarak yangının sönmesi için bekleyişe geçti.

KONTROL ALTINA ALINMAYA ÇALIŞILIYOR

Denizli’de ormanlık alanda başlayan ve giderek geniş bir alana yayılan yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Yerleşim alanlarına doğru ilerleyen alevlerden korkan bir kişi, yangının evine kadar ulaşamadan söndürülmesi niyetiyle yangına doğru dönerek ezan okudu.

EZAN OKUDU



Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Göveçlik Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle büyüyerek kent merkezine yakın alana doğru yaklaşmaya başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler arazinin engebeli ve dağlık olmasından dolayı yangına müdahalede güçlük çekti. O esnada alevlerin evlerine doğru yaklaştığını gören bir vatandaş yangının evine ulaşmaması için elini kulağına koyup ezan okudu.

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