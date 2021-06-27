Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sakarya'da örnek niteliğinde bir olay yaşandı. Belediye otobüsü şoförlüğü yapan vatandaşın aracına 3 öğrenci bindi. Kendi aralarında sınava 3 saat kaldığını telaşla belirten öğrencilere, şoför kayıtsız kalmadı. Güzergahını değiştiren belediye şoförü öğrencileri sınav yerlerine yetiştirdi.

YOLCULARDAN İZİN ALIP ÖĞRENCİLERİ YETİŞTİRDİ

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenciler için hafta sonu tüm güzergahlarda kesintisiz ulaşım hizmeti verdi. Sabah sınav saatine yakın dakikalarda 9B numaralı Yazlık-Maltepe arası çalışan otobüsün sürücüsü ile sınava geç kalan 3 öğrenci arasında yaşanan diyalog sosyal medyada gündem oldu. Serdivan’da otobüse binen 3 öğrenci sınava 30 dakika kaldığını söyledi. Duruma kulak misafiri olan şoför, merkez amirliğe telefon açarak güzergahı değiştirmek için izin istedi. Bu sırada yolculardan da mağduriyet yaşanmaması adına izin alan şoför, aracın yönünü değiştirdi. Dakikalar içinde yine Serdivan’da bulunan okula ulaşan belediye otobüsü, 3 öğrenciyi sınava saniyeler kala yetiştirdi.

Otobüsün güvenlik kamerasına yansıyan bu anların görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Büyükşehir Belediyesi’nin sürücüsü, bu hareketiyle vatandaşlardan takdir topladı.

BELEDİYE TAKDİRLE KARŞILADI



Sakarya Büyükşehir Belediyesi konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sakarya Büyükşehir Belediyesi güçlü ulaşım ağıyla YKS sınavına giren öğrencilerin okullara ulaşması için aralıksız hizmet verdi. Geçtiğimiz gün Serdivan’da gençlerimiz ve personelimiz arasında geçen bu samimi diyalog, tüm Sakarya’da ve kurumumuzda takdirle karşılanmıştır. Vatandaşa hizmet noktasında ekiplerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başındadır. Yolcularımıza samimiyetle yaklaşıp önemli bir kaybı önleyen sürücümüze teşekkür ediyoruz” denildi.

Üniversite adaylarının sınava yetişme telaşı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı. Sınava girecek adaylar, her zamanki gibi okullara yetişme telaşı içindeydi. Bazı öğrencilere polis ekipleri yardımcı olurken, bazılarına ise vatandaşlar yardımcı oldu. Kız kardeşinin sınava girebilmesi için 3 kilometre koşan ağabey ise günün kahramanı oldu.

Kaza geçirerek sınava yetişemeyen kardeşler yetkililerden yardım istedi Adana’da TYT sınavına yetiştirmeye çalışırken kaza yaparak hastaneye kaldırılan ve bu nedenle sınava giremeyen 3 kardeş, tekrardan sınava girmek için yardım beklediklerini söyledi.