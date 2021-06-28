Kaza, Geyve-Taraklı yolu üzerinde Akseki Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 11 RA 285 plakalı panelvan ile İsmail Dedeoğlu idaresindeki 54 EP 170 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.
İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Çarpışmanın etkisiyle İsmail Dedeoğlu, eşi Bahtiyar Dedeoğlu ve panelvandaki bir kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinde Bahtiyar Dedeoğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan İsmail Dedeoğlu ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Feci kaza! Ölü ve yararlılar var Şanlıurfa'da meydana gelen feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken 6 kişi de yaralandı.
Ankara'da feci kaza! Tıra arkadan çarptı Ankara'da Çevre yolunda bir otomobil seyir halindeyken tıra arkadan çarptı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybederken otomobil sürücüsü de ağır yaralandı.
Çanakkale'de feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var Çanakkale'nin Biga ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. İki otomobilin çarpışması sonucu can pazarı yaşandı.
Ölüm bile onları ayıramadı
Sakarya'nın Geyve ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kaza, Geyve-Taraklı yolu üzerinde Akseki Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 11 RA 285 plakalı panelvan ile İsmail Dedeoğlu idaresindeki 54 EP 170 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.
Kaynak: İHA
Etiketler : sakarya,ölüm,