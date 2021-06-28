Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ahmet Uluğmayan'dan (52), Yayla Mahallesi'ndeki evinden ayrıldıktan sonra haber alamayan yakınları, polis merkezine giderek kayıp başvurusu yaptı. Arama çalışmaları sürerken Uluğmayan'ın cesedi, Side Mahallesi D-400 kara yolundaki bir iş yerinin önünde park halindeki otomobilde bulundu. Böbrek rahatsızlığı, kalp, karaciğer yetmezliği bulunan ve birkaç gün önce Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinden taburcu edildiği belirtilen Uluğmayan'ın cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

52 yaşındaki Ahmet Uluğmayan'ın ölmeden önce aynı araçta dört kişi ile birlikte olduğunu belirleyen jandarma, şüphelileri yakaladı. Şüpheliler ifadelerinde birlikte yolculuk ederken Uluğmayan’ın bir anda istifra etmeye başladığını, korkup cep telefonu sim kartı ve kredi kartlarını alıp kaçtıklarını söyledi. Savcıya ifade veren şüpheliler A.A., Ş.P., M.D. ve F.U. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimi tarafından ‘Nitelikli Yağma’ ve ‘Ölüme terk etmek’ suçundan tutuklandı.

Manisa'da kadın cinayeti! 2 çocuğunun annesini öldürdü Son kadın cinayeti haberi Manisa'dan geldi. 2 çocuk annesi 43 yaşındaki Sadriye Şen kendinden 17 yaş büyük kocası tarafından vurularak öldürüldü.

Anne cinayetinde dikkat çeken detaylar İzmir'in Buca ilçesinde Kazakistan uyruklu kadın, annesini bıçakla öldürüp cesedini çuvala koyarak oturdukları evin balkonuna attı. Misafirlerin aldığı kötü koku cinayeti ortaya çıkarırken, balkonda misafirlere ait yarım çay bardakları ve tatlıların olduğu görüldü. Öte yandan, evin bahçesine kazılmış çukur da dikkat çekti.

Büyükçekmece’de cinayet: 1’i kadın 2 kişi öldürüldü Büyükçekmece’de sokakta kız arkadaşıyla birlikte yürüyen Gökhan Denli, silahlı saldırıya uğradı. Denli olay yerinde hayatını kaybederken, arabaya bindirilen kız arkadaşı da kısa bir süre sonra öldürülerek yolun kenarına bırakıldı. Öldürülen kadının son anları güvenlik kameralarına yansıdı.