Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çorum Osmancık’ta akşam saatlerinde bastıran şiddetli rüzgâr etkili oldu. Ardından gelen sağanak, yolları göle çevirdi. Bazı iş yerleri ile evleri su bastı. Belediye ekipleri tahliye çalışması yaparken Koyunbaba Mahallesi’nde yaşanan bir olay yürekleri dağladı.

"HEPSİ 3 GÜNLÜKTÜ"

Mahallede Saime Çırçır’a ait evin zemini sular altında kaldı. Yaşlı kadının 10 civcivi telef olurken anne tavuk kurtarıldı. Sular tahliye edildikten sonra tavuk, yavrusunun başından bir an olsun ayrılmadı. Çırçır “Yazık bu hayvanlara… Hepsi 3 günlüktü” diyerek gözyaşı döktü.

Bakan Pakdemirli tavukları telef olan kadına destek Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kahramanmaraş'ta çiftlikteki yaklaşık 10 bin tavuğu havasızlıktan telef olan Sevim Demir’i telefonla arayıp 5 bin tavuk desteği sözü verdi.

Uzmanlardan müstakil evlerde yaşayanlara ‘tavuk edinin’ tavsiyesi Türkiye’de 2003 yılından bu yana görülen ve Aydın’da yaz aylarında ciddi sorun olan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı en önemli tedbirlerden birinin tavuk beslemek olduğu belirtildi. Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu, okul çevresinde haşere ve kenelerle karşı kanatlılarla mücadele verdiklerini söyledi.