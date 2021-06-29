Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galericilik yapan 53 yaşındaki Üzeyir Ürey, müstakil bir evde arkadaşı Ömer D. (42) ile tartışmaya başladı. Sokağa taşan tartışmada Ömer D, elindeki makası Üzeyir Ürey’in göğsüne sapladı.

HAYATINI KAYBETTİ

Ürey’in kanlar içinde yere yığıldığını gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Ambulansla Kepez Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ürey, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekipleri olayda kullanılan makası delil torbasına aldı.

Ürey’in sokak içindeki otomobili üzerinde de ekipler çalışma yaptı. Olay yerinden kaçan şüpheli ise Toptancı Hali yakınlarında yakalandı. Kepez Polis Merkezi’ndeki ifadesinin ardından Ömer D, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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