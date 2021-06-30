Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayseri Kocasinan'da 21 yaşındaki S.Ç. parkta oturduğu sırada nereden geldiği belli olmayan kurşunla yaralandı.

Turgut Reis Mahallesi'nde meydana gelen olayda S.Ç. parkta oturduğu sırada vücuduna kurşun isabet ettiğini farketti. Çevredeki vatndaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri S.Ç.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise olay yerinde incele yaparak şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Maganda kurşunu küçük çocuğu yatağında vurdu Elim olay Kars'ta yaşandı, 11 yaşındaki Emrah yaşındaki Emrah yatağında uyurken maganda kurşunu kurbanı oldu.

Drift yapan magandalar ortalığı savaş alanına çevirdi Pendik'te kısıtlamayı delerek drift yapan magandalara çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi. Bunun üzerine sinirlenen magandalar arabaları kalabalığın içine sürerek vatandaşları ezmeye çalıştı. Kaza ile sonlanan akılalmaz olayda ortalık savaş alanına döndü.