Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü Kartal Gümüşpınar Mahallesi'nde yaşandı.

Bir vatandaş, küçük çocukların oynadığı bir sokak üzerinde pitbull cinsi köpeğini gezdirmeye başladı.

KÖPEĞE HAKİM OLAMADI

Sorumsuz vatandaş, tasmasından kurtulmak için hamle yapan köpeği çocuklara doğru götürdüğü sırada, 9 yaşındaki Berkay isimli çocuk bir anda köpeğin saldırısına maruz kaldı.

Köpeğin saldırarak altına aldığı çocuğu kurtarmak için çevredekiler bir anda seferber oldu.

ÇOCUK YERLERDE SÜRÜKLENDİ

Küçük çocuğu köpekten kurtarmaya çalışan bazı kişilerin müdahale sırasında adeta yerde sürüklendiği de görüldü.

9 yaşındaki çocuk, vatandaşların uzun çabaları sonucu saldırgan köpekten yaralı olarak kurtarıldı.

O esnada bir kadının olayın şokuyla bayılıp yere düştüğü de gözlendi.

ÇOCUĞA 30 DİKİŞ ATILDI

Yaralı çocuğa kaldırıldığı hastanede 30’a yakın dikiş atılırken, çocuğun ailesi, köpeğin sorumsuz sahibinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Pitbull cinsi köpeğin sokakta oynayan 9 yaşındaki çocuğa saldırdığı dehşet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Pitbull dehşeti: 9 yaşındaki çocuğa 30 dikiş atıldı