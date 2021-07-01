Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İDO'dan yapılan açıklamaya göre, 1 Temmuz ile 5 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek Heybeliada, Kınalıada, Büyükada ve Burgazada seferleri, Kabataş ve Yenikapı iskelelerinden yapılacak.

HES KODU ZORUNLULUĞU

Tüm yolcular için HES kodu zorunluluğu devam edecek ve HES kodu olmadan bilet alınamayacak.

Bu arada, önlemler çerçevesinde İDO'nun tüm terminallerinde HES kodunun yolcuya ait olup olmadığı kimliklerle eşleştirilerek kontrol ediliyor.

'İSTANBULKART' İLE ÖDEME

Öte yandan yolcular, "İstanbulkart" ile ödeme yaparak sefere katılabiliyor.

Sefer saatleri ve tarifelerle ilgili "www.ido.com.tr" ve terminallerden detaylı bilgi alınabiliyor.

İDO, sefer sayılarını artırarak yaz sezonunu açtı İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), kademeli normalleşme süreci kapsamında sefer saatlerini yeniden düzenleyerek, yaz tarifesini başlattı.

Tam kapanmaya saatler kala İDO’da yoğunluk devam ediyor ​Tam kapanma kararının uygulanmasına saatler kala Yenikapı İDO iskelesinde yoğunluk arttı. Kısıtlamayı fırsat bilerek şehir dışına çıkmak isteyen İstanbullular oluşturduğu yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.