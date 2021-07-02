Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarihi M.Ö. 5 bin 500’lü yıllara dayanan İnceğiz Mağaraları doğal yollarla şekil alan kaya kovuklarından oluşuyor. Daha sonraki yıllarda insanların farklı amaçlarla kullanmak için mağaraları oydukları gözlemlenebiliyor. Kemal Sunal’ın ünlü ‘Salako’ filmi ile de tanınan tarihî İnceğiz Mağaraları bakımsızlıktan ziyaret edilemeyecek hâle geldi. Her gün yüzlerce kişiyi ağırlayan İnceğiz Mağaraları’nı, çöp yığınları ve duvar boyalarının harabeye dönüştürmesi ziyaretçilerin tepkisine yol açtı.

Silivri’den Çatalca’ya mağaraları ziyarete geldiğini söyleyen Coşkun Gün, “Bakın her tarafa yazılar yazmışlar, adam geldiği yerin ismini yazmış. Her taraf pislik içinde, belediye bir tane çöp kutusu koymamış, buraya gelenler de yemişler, içmişler, çöplerini buraya bırakmış gitmişler. Kimse çöpümü alayım, yanımda götürüp çöpe atayım dememiş. Ne tarihe ne de doğaya hiç saygı yok. 15-20 sene sonra ziyaret etmeyi bırakın, buraya çöpten girilmez. Çok yazık” şeklinde konuştu.

Mağaraların tinercilere mesken olduğunu söyleyen Doğukan Toprak ise, ”Çatalca’ya gezmeye geldik. Piknik yaparız, gezeriz diye düşünmüştük. Ama mağaraların üzerine sürekli yazı yazıldığını gördük. Yerler hep çöp içinde, alkol ve tiner şişeleri bulduk. Sürekli tahribata uğramış, Çatalca’nın mirası göz ardı edilmiş. Belediye buraya çöp konteyneri bile koymamış. Çatalca’nın mirasına göz kulak olunması gerekiyor” dedi.

Karadeniz'in ilk insan yerleşkesi: Tekkeköy mağaraları Karadeniz’deki ilk insan yerleşkesi olduğu düşünülen Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi, bir çok çağa ait kalıntılar ve mağaralarıyla tarihe ayna tutuyor.