Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pandemi nedeniyle geçen yıl Mart ayında sağlık çalışanlarına toplu taşımadan ücretsiz yararlanma hakkı çıkarılmıştı.

31 Aralık 2020'de sona erecek olan süre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı yeni bir karar ile, 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılmıştı.

Hızlanan aşı çalışmalarından sonra azalan vakalar ile beraber normalleşme sürecine girilirken, bu kapsamda sağlık çalışanlarının ücretsiz ulaşım hakkı da kaldırıldı.

Malatya'da belediye otobüs duraklarına, “1 Temmuz 2021 tarihi itibariyle sağlık çalışanlarımızın ücretsiz ulaşım hakları sona ermiştir. Önemle duyurulur” yazıları asıldı.

İSTANBUL'DA ÜCRETSİZ DÖNEM BİTTİ

İstanbul'da da pandemi süresince toplu taşıma, İSPARK ve misafir odalarından ücretsiz faydalanan sağlık çalışanlarının hakları sona erdi. Sağlık çalışanları, yaklaşık 15 aylık pandemi süreci boyunca, toplu taşıma araçlarını 67 milyon 428 bin kez ücretsiz olarak kullandı.

İBB meclisinde AK Parti grubu sürenin uzatılmasını tavsiye etmişti.

Bugün itibariyle sona eren ücretsiz kullanım hakkıyla ilgili sağlık çalışanları ise, İBB’ye tepkili.

"SÜREKLİ HALE GELMELİ"

Memur Sen Konfederasyonu Sağlık Sen 1 Nolu Şube Başkanı olan Zafer Caner, “Özellikle İstanbul’da bizim beklentimiz 30 Haziran itibari ile son bulan ücretsiz indirim tarifesinin tüm sağlık çalışanlarımızın adına 31 Aralık 2021'e kadar devam etmesi yönünde. Bu anlamda da İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki çoğunluğu oluşturan AK Parti grubu tarafından da komisyon görüşüyle birlikte uzatma kararı tavsiyesi verildi. Biz buradan İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimine seslenmek istiyoruz. Sadece 31 Aralık’a kadar uzatılması değil, bunun sürekli hale getirilmesi. Çünkü bazı meslek gruplarına bu indirim hakkı uygulanırken sağlık çalışanlarının da bunu istemesi gayet normal.” dedi.

Sağlık çalışanlarının ücretsiz haklar yarın son buluyor İstanbul'da pandemi sürecinde sağlık çalışanlarına ücretsiz olan İBB'ye ait toplu ulaşım, İSPARK ve misafir odalarını kullanımı hakkı yarından itibaren yasakların esnetilmesiyle birlikte son buluyor.

Sağlık personelinin ücretsiz ulaşım hakkı 6 ay uzatıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre sağlık hizmeti veren kurum ve kuruluşlarda çalışan personelin ücretsiz ulaşım ve kamuya ait sosyal tesislerden yararlanma hakkı 6 ay uzatıldı.