Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırıkkale'de Kızılırmak Mahallesi'ndeki sebze ve meyve halindeki bir çay ocağında husumetli oldukları iddia edilen iki grup arasında önce sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu M.İ., Ö.B. ve B.C.Y.'yi bacağından yaraladı. Yaralılar, yakınları tarafından Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi.

AİLELER ARASINDA GERGİNLİK YAŞANDI

Yüksek İhtisas Hastanesi'nde de aileler arasında gerginlik yaşandı. Hastane önündeki gerginliğin büyümesini önlemek için Çevik Kuvvet Polisleri sevk edildi. Polis 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Olaya karışan bir araç ise hastane önünden çekici vasıtasıyla otoparka kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kürek saplı, bijon anahtarlı kavga pes dertirtti Antalya’nın iki farklı noktasında meydana gelen kürek saplı, tüfekli ve bijon anahtarlı kavgalar pes dedirtti.

Kuyumcuların sahte altın kavgası kamerada Kocaeli'nde bir kuyumcu, sattığı Reşat altının gerçek olmadığını iddia ettiği kuyumcu ile kavga etti. İkilinin yakınları da olaya dâhil olunca ortalık karıştı.