Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından Karabük'te gece saatlerinde aniden başlayan gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Yağış öncesi çakan şimşekler ise geceyi aydınlattı.

GÖRSEL ŞÖLEN

Şimşekler ile gecenin karanlığı aydınlığa döndü. Adeta görsel şölene dönüşen o anlar ise saniye saniye kaydedildi.

GECENİN KARANLIĞINI AYDINLATTI

Öte yandan sanat ve doğa fotoğraf sanatçısı Cemil Belder’in objektiflerine yansıyan yıldırımların düşme anı ise doyumsuz bir görüntü oluşturdu. Tarihi konaklarla birlikte bütünleşen yıldırımlar adeta gecenin karanlığını aydınlattı.