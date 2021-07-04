Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Havaların güzelliği fırsat bilen Rizeliler bahçelerine girerek olgunlaşan ıhlamur için hasada başladı. Kilosu yaklaşık 500 liradır.



KURUTULMAYA BAŞLANDI

Testere ve çay orağı yardımı ile itina ile kesilen dallar biriktirilirken, budama işi bittikten sonra geniş bir alana taşınan dallardan ıhlamurlar sıyrılarak kurutulmak üzere çuvallarına konuldu. Sonrasında ıhlamurlar el marifeti ile özenle seçilerek geniş bir bezin üzerine serilerek güneş görmeyen yerlerde kurutulmaya başlandı.

'IHLAMUR AĞACI 150 YIL YAŞAR'

Kış aylarında sıkça kullanılan ve insan sağlığına birden fazla faydası olduğu bilinen ıhlamur için yaz ayında hasat yapmaya başladıklarını ve hasadın ardından kurutma işlemi gerçekleştireceklerini dile getiren Mustafa Şimşek isimli çiftçi, “Ihlamur çiçeğinden dünyanın en güzel ballarından bir tanesi üretiliyor. Arılar ıhlamuru çok seviyor. Anzer balı kalitesinde bir bal oluyor. Ayriyeten ıhlamurun en çok kullanıldığı alan çay yapımıdır. Ihlamur ağacından toplanan yaprak ve çiçeklerle kış aylarında çay yapılır. Ihlamur çayı soğuk algınlığına çok iyi gelir. Ihlamurun kullanılmayan yaprakları da hayvanlara veriliyor. Bu yapraktan yiyen hayvanlar bol miktarda süt veriyor. Budadığımız dalları da yine kış aylarında yakacak olarak kullanıyoruz. Eğer ağaç yaşlanmışsa ve kesilmesi gerekiyorsa, ağacın gövdesini atölyeye götürüp kara kovan yapıyoruz. Bir ıhlamur ağacı 150 yıl yaşar. İnsanın ekonomisine de büyük katkılarda bulunur. Bu sene ürünümüz gayet bol. Allah bereket versin. Bu sene çok verimli ıhlamur oldu. İnşallah bundan sonrada böyle devam eder” ifadelerini kullandı.

HASAT ZAMANI HAZİRAN VE TEMMUZ

En verimli hasadın Haziran ve Temmuz ayının aşlarında gerçekleştiğini ifade eden Havva Şimşek ise “En güzel hasat Haziran ve Temmuz aylarında oluyor. Eğer daha geç toplarsanız tomurcuğu çok açar ve çayı güzel olmaz. Bu aylarda toplanması uygundur. Şu an çok güzel bir kokusu var. Dediğim gibi bu aylarda topluyoruz ve kış aylarında tüketiyoruz” şeklinde konuştu.

KİLOSU YAKLAŞIK 500 LİRA

Dededen kalma aktarlık mesleğini sürdüren Metin Karaca, Koronavirüs salgınının baş göstermesiyle ıhlamur satışlarının arttığını ve halen devam ettiğini dile getirdi. Karaca “Yoldan geçen insanlara sorun ıhlamurun soğuk algınlığına ve gribal enfeksiyonlara iyi geldiğini söyleyebilir. Gün içerisinde insanı zinde tutar. Fiyatları bu sene daha açıklanmadı ama yaprak ıhlamurun 200 liradan aşağı satış olacağını düşünmüyorum. Ihlamur çayının en güzeli kaynamış suya bir tutam atılarak 15 dakika bekleyerek demlenir. Ihlamurun yanında başka türlü doğal gıda takviyeleri de alınarak daha sağlıklı ve kuvvetli hale getirilebilir. Barış Manço’nun şarkısında geçtiği gibi nane limon karışık misali ile yapılırsa daha faydalı olacağı görüşündeyim. En iyi ıhlamur tamamıyla renginden anlaşılır. Dediğim gibi yeşilimsi renginde olur. Fazla güneşe maruz kalmamış ıhlamur en kalitelisidir. Ihlamurun çiçeği daha faydalı ve doğaldır. Kilosu yaklaşık 500 liradır. Ayrı satılanı da vardır fakat çoğunlukla yaprakla karışık satılır. En sağlıklı olanı bunlardır” dedi.



Salgınla birlikte talep arttı! Ihlamurun kilosu 200 liraya yükseldi Salgınla birlikte talep artınca ıhlamurun kilogram fiyatı 200 liraya kadar yükseldi. Vatandaşlar, ıhlamuru yüksek fiyatı sebebiyle artık gramla satın alıyor.

Kış aylarının vazgeçilmez ıhlamur fiyatı ile el yakıyor Kış aylarının vazgeçilmez içeceği olarak bilinen ıhlamurun kilosu, yeni sezon öncesi yüzde 60 zamlandı. Aktarlarda satılan ıhlamurun yapraklı halinin kilosu 150, çiçeklisi ise 250 liraya yükseldi.

Ihlamur fiyatları altınla yarışıyor, vatandaş gramla alıyor Soğuk havaların vazgeçilmez içeceği şifa kaynağı ıhlamurun kilogram fiyatı 200 lirayı buldu. Rağbetin arttığı ıhlamur gram hesabı ya da içimlik olarak alınıyor.