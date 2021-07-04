Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sahte içki kabusu yaşanıyor. Zehirlenme şüphesiyle Çorlu Devlet Hastanesi'ne 25 kişi başvurdu. Son olarak hastanede tedavi gören Levent E'.'nin hayatını kaybetmesiyle sahte içkiden ölenlerin sayısı 9’a yükseldi, 10 kişinin ise yoğun bakımdaki tedavileri sürüyor.

6 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Metil alkol zehirlenmesi nedeniyle hastaneye başvuranların ifadelerinden yola çıkan polis, sahte içki satılan büfeleri tek tek tespit ederek operasyonlar düzenlemiş, bir büfede 27 litre sahte içki ve 30 bin dolu makaron ele geçirilmişti. İçki yapımında kullanılan alkollere el koyulmuş ve toplam 6 kişiyi gözaltına almış, adli mercilere sevk edilen bu kişiler tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Sahte alkolde tutuklama sayısı artıyor Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde sahte alkol sattıkları iddiasıyla gözaltına alınanlardan 4 kişi daha tutuklandı.