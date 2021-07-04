Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bartın’ın Amasra ilçesine bağlı Gökçün Demirci sahili açıklarında oluşan hortum sahil kıyısındaki kayalıklara kadar yaklaştı. 10 dakika boyunca etkili olan hortum nedeniyle sahil bölgesinde yaşayan vatandaşlar büyük panik yaşadı.

VATANDAŞLAR GÖRÜNTÜLEDİ

Bir başka hortum ise Çakraz sahili açıklarında oluştu. Deniz üzerindeki hortum vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi

Sağanak, sel, hortum... Uzmanlardan korkutan uyarı Son on gündür etkili olan aşırı sıcaklar sonrasında başlayan sağanak yağış İstanbul, Edirne ve Bursa'da baskınlara yol açarken Bartın ve Ankara'da ise hortum görüldü. Mevsim normallerinin dışına çıkan hava olayları korkuturken uzmanlar bu yaz sel baskınları ile sık sık karşılaşılacağı konusunda uyarıda bulundu.

Antalya’da hortum ortalığı savaş alanına çevirdi Antalya’nın Serik ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan hortum bir otelin bahçesini adeta savaş alanına çevirdi.