Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elbistan-Çoğulhan karayolunda kaza meydana geldi. Serkan T.’nin kullandığı otomobil, Suriye uyruklu Halis E. yönetimindeki saman yüklü kamyonetle Doğan Mahallesi girişinde çarpıştı.

KAMYONET YAN YATTI

Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken; yan yatan kamyonetteki saman balyaları da etrafa saçıldı. Kazada, sürücülerle birlikte kamyonette bulunan Adnan A., İbrahim Z., Rehal R., Muhammed E. ve Halid R. adlı Suriye uyruklu şahıslar da yaralandı. Kaza ihbarının ardından olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahaleleri kaza mahallinde yapıldıktan sonra Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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