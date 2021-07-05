Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lastik seçiminde göz önünde bulundurulması gereken pek çok faktörden bir tanesi de, aracın kullanılacağı mevsim şartları, ve bu mevsim şartlarıyla bağlantılı yol durumu. Sıcak yaz ayları için yaz lastikleri, çetin kış ortamları için ise kış lastikleri tercih edilirken, 4 mevsim lastikler sürücülerde bazen kafa karışıklığı oluşturabiliyor. Bu karışıklıkları gidermek adına, bu yazımızda dört mevsim lastik modellerinden ve ne durumlarda kullanılabileceklerinden kısaca bahsedeceğiz.

İşte 4 mevsim lastikler hakkında merak ettikleriniz:

4 Mevsim Lastik Ne Zaman Kullanılır?

İsminden de anlaşılacağı üzere, dört mevsim lastikler, yılın her zamanında kullanılabilir. Fakat burada bilinmesi gereken nokta, 4 mevsim lastik modellerinin çok zorlu kış koşullarında ya da yaz aylarının çok sıcak geçtiği şartlarda kullanım için uygun olmadığıdır. 4 mevsim lastikler, ılıman olduğu söylenebilecek, bir diğer deyişle mevsim şartlarının sürüş koşullarını çok zorlaştırmadığı yerlerde tercih edilebilir. 4 mevsim lastiklerin üzerinde M+S (mud & snow – çamur & kar) harfleri yer alır.

4 Mevsim Lastiklerin Yaz ve Kış Lastiklerinden Ne Farkı Vardır?

Dört mevsim lastikleri, sıcak havalarda yeterli bir performans gösterseler de, yaz lastikleri ile kıyaslandıklarında yol tutuşları ve direksiyon, fren ve viraj alma performansları düşük kalır. Aynı şekilde kış aylarında da çekiş gücü sağlayan dört mevsim lastikleri; karlı, buzlu yollarda ideal performans sunmazlar.

Bu gibi ortamlarda kış lastiği her zaman tavsiye edilir. Özetlemek gerekecek olursa, dört mevsim lastiklerin yaz ve kış lastiklerinin bir karışımını sunduğunu söyleyebiliriz.

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Kaynak:

https://www.lastikborsasi.com/jant-c-73749

https://www.lastikborsasi.com/lastik-c-283608