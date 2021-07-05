Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

6 Temmuz 2021 hava durumu raporu açıklandı. Meteoroloji'den yapılan son dakika değerlendirmelerine göre; yarın günün ilk saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Zonguldak, Düzce, Bolu ve Kütahya’da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

İSTANBUL İÇİN 'TURUNCU' KODLU UYARI

Meteoroloji, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı İstanbul için 'turuncu kodlu' uyarı verdi. Gök gürültülü sağanak beklentisinin yanı sıra dolu yağışı da görülebileceği belirtildi. Bugün İstanbul'da yer yer etkili olan yağmur, yarın ve çarşamba kentin genelinde etkisini sürdürecek. Yarın etkili olan yağışların sabah 04.00'te başlayıp gün sonuna kadar sürmesi bekleniyor.

MGM'den yapılan son değerlendirmelere göre; yarın özellikle yurdun kuzeybatı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

10 İL İÇİN 'KUVVETLİ YAĞIŞ' UYARISI

Yarın sabahın ilk saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Zonguldak, Düzce, Bolu ve Kütahya’da beklenen sağanak yağışın yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Kuvvetli yağışların meydana getirebileceği sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı da uyarı da bulunuldu.