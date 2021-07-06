Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Kağıthane Seyrantepe’de meydana geldi.

ÖNCE TARTIŞTI, SONRA 3 EL ATEŞ ETTİ

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda görevli Topçu Uzman Çavuş rütbesindeki Zeynel Yıldırım (26), bir süre önce nişanlısı Gizem E. (30) ile birlikte yaşamaya başladı. Evlilik hazırlığı yapan çiftin arasında zamanla şiddetli geçimsizlik başladı.

Yıldırım ve nişanlısı, evden çıktıkları esnada kavga etmeye başladı. Kavga esnasında Gizem E., nişanlısı Yıldırım’ın beylik tabancasını alarak 3 el ateş etti.

Olayın ardından Yıldırım, vücüduna isabet eden kurşunlar nedeniyle ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kısa sürede olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, Gizem E.’yi etkisiz hale getirip tabancaya el koydu.

Ağır yaralı Zeynel Yıldırım, yapılan ilk müdahalenin ardından Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına alındı. Ameliyata alınan Yıldırım, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından gözaltına alınan Gizem E., hastanede sağlık kontrolünden geçirildi, daha sonra adli işlemleri yapılmak üzere Çeliktepe Şehit Bestami Şeker Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

KADIN GÖZALTINA ALINDI

Binaya gelen Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ile Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Büro Amirliği ekipleri, saldırının yaşandığı katta inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından 3 adet kovan ve 1 adet mermi, delil torbasına konularak incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

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