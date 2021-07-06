Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TİGEM Sultansuyu Tarım İşletmesi tarafından yetiştirilen taylar, açık artırma usulüyle yapılan ihalede satışa sunuldu. 74 Arap tayından 62’si satıldı. Fiyatları ise dudak uçuklattı. En düşük tay fiyatı 20 bin TL, en yüksek tay fiyatı ise 430 bin lira oldu. 430 bin TL’ye satılan ihalenin en pahalı tayı “Safder” Halil Şeker tarafından alındı. Erkek tay Safder 2 yaşında. Narin Natural Gıda Limited Şirketi’nin 370 bin liraya satın aldığı "Kılıçbağı" isimli 2 yaşındaki erkek Arap tayı ile 350 bin liraya Murat Yıldız’ın aldığı "Özgünşah" adlı 2 yaşındaki erkek tay da dikkat çekenler arasında yer aldı.

"SATIŞLARIMIZ YÜZDE 69 ARTTI"

TİGEM, satışlardan toplam 7 milyon 74 bin lira gelir elde etti. TİGEM Genel Müdür Yardımcısı Ali Osman Kıyak “Geçen yılki satışlara göre bu yılki satışlarımız yüzde 69 civarında artış kaydetti. Geçtiğimiz yıl TİGEM Sultansuyu Tarım İşletmesi’nin yetiştirmesi koşu taylarını ortalama 82 bin 500 liraya satmış iken bu sene 118 bin 250 TL’ye satmış olduk. Bereketli bir satış oldu. Yıldan yıla artan bir periyodumuz var. Bundan sonra da artırarak satışlarımızı devam ettireceğiz. Bugünkü satışların ülkemize, TİGEM’imize ve Tarım ve Orman Bakanlığı’mıza hayırlı, bereketli olmasını diliyorum. Tay alan arkadaşlarımıza da hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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