Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Otomobil sürücüsü aşırı hız sonrasında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan ağaçlara çarparak takla attı.

4 KİŞİ YAKALANDI

Kazada araç içerisinde bulunan 4 kişi yaralanırken, yaralananları çevredeki vatandaşlar otomobilden çıkarttı. Kaza yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilirken, yaralananlar Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.



YARALI YAKINI KRİZ GEÇİRDİ

Kazada otomobilde bulunanlardan bir kişinin yakını olay yerine gelirken, yaralı yakınını polis ve vatandaşlar güçlükle sakinleştirdi. Vatandaşları ise olay yerinden polis ekipleri uzaklaştırdı.

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