Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara (Çanakkale hariç), Kuzey Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilirken, rüzgarın kuzey ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörüldü.

Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 29

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 29

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 34

Adana: Parçalı ve az bulutlu 34

Antalya: Az bulutlu 35

Samsun: Parçalı bulutlu 28

Trabzon: Parçalı bulutlu 28

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37

Meteoroloji'den üst üste kuvvetli sağanak uyarısı! İstanbul'da sağanak yağış sabah erken saatlerden itibaren etkisini gösterdi. Gün içinde yağışın şiddetini artırması ve dolu yağması bekleniyor. Meteoroloji, İstanbulluları su baskınlarına karşı da uyardı. Uzmanlar batı Karadeniz ve iç kesimler için de benzer uyarılarda bulundu.

Meteoroloji'den İstanbul için turuncu kodlu uyarı Meteoroloji son dakika haberleri: İstanbul ve çevre illeri için turuncu ve sarı kodlu uyarı yapıldı. Yarın sabah günün ilk saatlerinden itibaren İstanbul, Sakarya, Bursa ve Kütahya çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, dolu yağışının da ihtimaller dahilinde olduğu belirtildi.