Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Karakimse Mahallesi ile Yukarı Hasinli Mahallesi arasındaki yolda seyir halindeki araç şarampole devrildi. Feci kazada sürücü Y.Ö. olay yerinde hayatını kaybederken yanında bulunana Ş.Ö. ise yaralandı. Yaralı şahıs Kayseri Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.
Feci kaza 4 komşuyu hayattan kopardı
Bursa’nın Orhangazi ilçesi ile İznik ilçeleri arasındaki bağlantı yolunda dün akşam üzeri meydana gelen kazada hayatını kaybeden vatandaşların sayısı 5’e yükseldi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan İsmail Eren’in(74) de Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesinde hayatını kaybettiği öğrenildi.
Aracıyla kaza yapan arkadaşını öldürdü Adana bir kişi, aracıyla kazan yapan arkadaşını masraflarını ödemediği yüzünden tabancayla vurarak öldürdü.
Bursa'da can pazarı, 4 ölü 3 de yaralı var Bursa'nın Orhangazi ve İznik ilçeleri arasındaki bağlantı yolunda iki aracın kafa kafaya çarpışması neticesi yaşanan kazada 2'si sürücü 4 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de ağır yaralandı.