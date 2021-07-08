Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yürek yakan olay Ordu'da meydana geldi. 12 yıl sonra tüp bebek yöntemiyle çocuk hasretleri son bulan çift evlat acısıyla kahroldu. Arabasını park eden babanın 3 yaşındaki kızını görmemesi üzerine çarpmasıyla evlat sevinçleri yerini acıya bıraktı.

TÜP BEBEK YÖNTEMİYLE 12 YIL SONRA DOĞMUŞTU

İstanbul'dan Ordu'nun İkizce ilçesi Yoğunoluk Mahallesi'ne ailesiyle birlikte gezmeye gelen bir vatandaş, evinin önünde öğle saatlerinde aracını park ederken aracın arkasında bulunan 3 yaşındaki kızı Zeynep'i fark edemeyerek, ölümüne sebep oldu.

Ünal B., bir babanın yaşayabileceği en büyük acıyı yaşarken, olayın bir başka dramatik yönü daha ortaya çıktı. Evlendikten 12 yıl sonra tüp bebek yöntemiyle evlat sahibi olduğu öğrenilen ailenin biricik kızlarının cenazesi yapılan otopsinin ardından yarın toprağa verilecek.

Bir babanın en acı anı: 3 yaşındaki oğlunu ezdi Trabzon'da bir kişi, arabasını park etmeye çalışırken oğluna çarptı. Çocuk kurtarılamadı.