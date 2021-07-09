Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Acı olay Muğla'da yaşandı. Belediyede işyeri hekimi olarak çalışan doktorun ailesi bir süre boyunca kendisine ulaşamayınca mahalle muhtarına haber verdi. Ekiplerle birlikte eve giden muhtar, doktorun cansız bedeni ile karşılaştı.

AİLESİ İZNE ÇIKMIŞTI

Olay, Menteşe İlçesi Gülağzı Mahallesi Kolçak Sokak üzerinde bulunan evde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, doktor Semih Şenöz'ün izne çıkan ailesi, Şenöz'den haber alamayınca durumu Gülağzı Muhtarı Hasan Altaş'a bildirdi. Eve giden Muhtar Altaş, kapıyı çaldı. Kapıyı açan olmayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Eve giren sağlık ekipleri Semih Şenöz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından emekli doktorun cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

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