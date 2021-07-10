İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında saat 17.43’te 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Karaburun’un yaklaşık 40 kilometre açıklarında Ege Denizi'nde meydana gelen deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre altında gerçekleşti.
Depremin merkez üssünün Karaburun'a uzaklığı 40,90 kilometre olarak ölçüldü.
AFAD’dan yapılan açıklamada an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı belirtildi.
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