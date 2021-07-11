Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı tarafından 2018 yılında başlatılan ve panik butonu olarak kullanılan KADES, hayat kurtarmaya devam ediyor. Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şubesi (TDP) ekipleri, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında sokaklarda kadınlara KADES'i anlattı, bilgilerin yer aldığı broşürleri dağıttı. Polisin ev ziyareti sırasında denk geldiği 2 çocuk annesi Pınar Şahin (42), kendisinin de KADES kullanıcısı olduğunu ve uygulama sayesinde birçok defa baskı ve şiddetten kurtulduğunu söyledi.

"POLİS KADES'İ ÖNERDİ"

Eşi Hüseyin Şahin’in (59) geçen ay Ceyhan’da ablasının evinde intihar ettiğini belirten Pınar Şahin, "Eşim, sürekli 'beni ve kendini öldür' diyordu. Hep ölümden bahsediyordu. Şiddet ve baskı uyguladığı zamanlar oluyordu. Yine böyle bir günde polise telefonla ulaşıp eşimden şikayetçi oldum. Polisler ifademi alırken KADES programını tanıtarak böyle durumlarda uygulamayı kullanarak kendilerine kolaylıkla ulaşıp yardım isteyebileceğimi söylediler" diye konuştu.

"KADINLAR KADES'E GÜVENSİN"

KADES sayesinde hayatının kurtulduğunu söyleyen kadın, şunları kaydetti: Polislerin bilgilendirmesi üzerine telefonuma KADES uygulamasını yükledim. Sonraki süreçte bir gün yine baskı gördüm. Zor durumdaydım ve kurtulmak için KADES uygulamasını kullandım. Polisler gelip eşimi gözaltına aldılar. Eşimle bir arada bulunmak istemediğimi söyledim. Eşime 15 gün uzaklaştırma cezası verildi. KADES olmasaydı, yine baskı ve şiddet devam edecekti. Şiddet gören kadınlar korkmasınlar, KADES’e güvensinler.

KADES uygulaması dünyaya örnek oldu Türkiye’de, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için İçişleri Bakanlığı tarafından 2018 yılında başlatılan ve panik butonu olarak kullanılan Kadın Acil İhbar Sistemi (KADES) uygulaması birçok ülkenin ilgisini çekti.