Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ

Yaz mevsiminde en çok sevilen ve oldukça besleyici olan meyvelerden bir tanesi de karpuzdur. A ve C vitaminleri bakımından çok zengin olan karpuz saçlarınız ve cildiniz için mükemmel bir besin deposudur. Yüksek su oranı ve saçları nemlendiren sebum üretiminde gerekli A vitamini içeriği sayesinde cildi daha canlı ve güzel gösteriyor.

Karpuzu yiyip kabuğunu atmıyorsunuz değil mi?

Tek bir porsiyonunda günlük C vitamini ihtiyacınızın yüzde 30’unu karşılayan karpuz kabuğu bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudunuzu zararlı organizmalara karşı koruyor. Kabuğu doğrudan cildinize uyguladığınızda kırışıklıkların giderilmesine yardımcı olarak nemlendiriyor. Yüzün ölü hücrelerinden arınmasına da yardımcı oluyor. Bunun yanı sıra karpuz kabuğunun beyaz kısmı ile yapacağınız meyve suları da hem toksinlerden arınmanıza hem de daha hızlı kilo vermenize yardımcı olacaktır.

Karpuzu sanata dönüştürüyor Karpuz hep lezzeti ve sağlığa olan faydaları ile bilinir ama İngiltere’de Aree Nakarintrakupt, eserleriyle bu meyvenin aynı zamanda görünümünün güzelliğini de gözler önüne seriyor.

Karpuz 9 liralık kilo fiyatı ile tezgâhlarda Yaz aylarının vazgeçilmezlerinden olan karpuz kış aylarında da tezgâhlarda yerini alırken, kilosu çok da anormal olmayan 9 liralık fiyatı ile rağbet görmeye devam ediyor.