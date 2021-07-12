Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ

Yoğun klorlu ya da tuzlu suya maruz kalan saçlar matlaşır bunun önüne geçmek için ise saç tipinize uygun doğru şampuanı bulmalısınız. Kremli şampuanlar ise tarama kısmında işinizi kolaylaştıracaktır. Çok sıcak su ile saçları yıkamak da kuru ve mat görünümü destekler bu yüzden saçlarınızı ılık su ile yıkamalısınız. Yazın saçlarınızda ısıya da veda edin. Islak saçlarınızı ısı kırar ve yıpratır. Nemini havluyla alıp kurutmak için sıcak havadan yararlanabilirsiniz. Düzleştirici ya da maşa kullanacağınızda öncesinde koruyucu bakım kreminden yararlanarak yüksek ısının zararından korunun. Saçlarınızda boya varsa saç maskeleriyle de tanışma vaktiniz gelmiş demektir.

C vitamini ve sarımsak işe yaramıyormuş! Bağışıklık sistemini güçlendiren vitamin ve mineral gibi mikrobesinlerin, Covid-19 riskini azaltıp azaltmadığına yönelik araştırmalar devam ediyor. Buna göre D vitaminin hastalıktan korunmada çok önemli olduğunu belirten uzmanlar, normal düzeydeki D vitamini seviyelerinin Covid-19 tedavisinde avantaj sağladığını söylüyor.