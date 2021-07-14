Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tekirdağ Süleymanpaşa'da kavga ihbarı üzerine bölgeye bekçi sevk edildi. Müdahale için olay yerine giden iki bekçi silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda 31 yaşındaki Gökşen Koşal şehit düştü.

Olay, Karadeniz Mahallesi TOKİ konutlarında meydana geldi. Vatandaşların kavga olduğu ihbarı üzerine bölgeye bekçiler sevk edildi. Olay yerine giden bekçiler, bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda yaralanan bekçiler Gökşen Koşal ile Fırat Doğan ambulans ile hastaneye sevk edildi.

Gökşen Koşal tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken Doğan'ın tedavisi devam ediyor.

ÖZEL HAREKATTAN OPERASYON

Özel harekat polisleri, mahallede güvenlik tedbiri aldıktan sonra operasyon başlattı. Şüpheli N.S. gözaltına alındı. Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, olayın ardından hastaneye geldi.

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher şehit oldu Hakkari Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, Çevik Kuvvet'te görevli polis memuru Nasuh Çulcu'nun silahlı saldırısı sonucu şehit oldu. Çulcu, olay yerinden kaçtığı sırada ayağından vurularak yakalandı.