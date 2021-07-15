Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Feci kaza, Denizli'de meydana geldi. Yolda giden şahıs dikkatsizliği sonucunda kendini 3 metre dipte buldu. Aracıyla giderken yoldaki kanalizasyon çukuruna fark edemeyen talihsiz adam, titiz bir açlışma ile düştüğü çukurdan kurtarıldı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ FARK ETMEDİ

Kaza, Merkezefendi ilçesi Akçeşme Mahallesi Bozburun Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobiliyle seyir halinde olan Ergül Y., bir anlık dikkatsizliği sonucu kanalizasyon inşası için açılan ve etrafında güvenlik önlemleri alınan çukuru fark edemedi. Yaklaşık 3 metre derinliğindeki çukura düşen otomobilde sıkışan yaralı sürücü baygınlık geçirdi. Kazaya ilk müdahaleyi diğer sürücüler ve çevredeki vatandaşlar yaptı.

ARAÇ KANALI KAPATINCA ÇUKURDA KALDI

Aracın kanalizasyon kanalını tamamen kapatması nedeniyle hareketsiz bir şekilde yatan sürücüye yardım edemeyen vatandaşlar, itfaiye ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, sürücüyü kurtarmak için titiz bir çalışma başlattı. Bu esnada kendine gelen yaralı sürücü, çektiği acı nedeniyle sızlanmaya başladı. Kendisine verilen talimatları uygulayan Ergül Y., bir süre sonra sıkıştığı yerden çıkarıldı. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan sürücü, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kanala düşen otomobil ise vinç yardımı ile kanaldan çıkarıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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