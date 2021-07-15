Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Acı olay Malatya'da meydana geldi. 16 yaşındaki çocuk akrabalarıyla mevsimlik işçi olarak geldiği kayısı bahçesinden bir daha çıkamadı. Akrabasıyla birlikte tüfekle şakalaştığı öğrenilen talihsiz çocuk bir anda silahın ateş almasıyla vurularak öldü.

VURULAN 16, VURAN 15 YAŞINDA

Şanlıurfa'dan ilçeye ailesiyle mevsimlik işçi olarak gelen Z.K, (16) iddiaya göre kayısı bahçesinde beraber kaldığı ve akrabası olan bir yakını ile silahla şakalaşırken tüfek ateş aldı.

Saçmaların isabet ettiği Z.K, ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili 15 yaşındaki bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Düğünde tüfekli tartışma: 1 kişi öldü Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bir düğünde çıkan tartışmada tüfekle vurulan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.