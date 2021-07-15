Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amasya'da kına gecesi kana bulandı. Müzisyenlerin sahne aldığı esnada etrafa rastgele ateş eden maganda, o esnada keman çalan müzisyeni yaralayarak hastanelik etti.

OMUZUNDAN VURULDU

Organize Sanayi Bölgesi'nde, ses sanatçısı Engin Can'ın da sahne aldığı, bir fabrikanın bahçesindeki kına gecesinde silahla havaya rastgele ateş açılması sonucu sahnedeki keman sanatçısı İsmail Başcanbaz yaralandı. Omzuna kurşun isabet eden Başcanbaz 112 Acil Sağlık ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olaydan önceki gün bir evlat sahibi olduğu belirtilen Başcanbaz'ın tedavisi sürüyor.

MAGANDA KÖYÜN ESKİ MUHTARI ÇIKTI

Çalışma başlatan Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kına gecesine katılanların ifadelerine başvurdu. İnceleme sonucu ilçeye bağlı bir köyün eski muhtarı M.Ü. gözaltına alındı. Zanlı emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu arada, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen olay anı görüntülerinde, kına gecesine katılan bazı kişilerin tabancalarla havaya ateş açmaları ve sanatçının yaralanma anı yer alıyor.

Sahilde magandalık! Kuma ateş ettiler... Antalya'nın Konyaaltı Sahili'nde sabah saatlerinde dehşet dolu anlar yaşandı. Bir grup genç, plajda tabancayla korku saçtı.

Parkta otururken maganda kurşunuyla vuruldu Kayseri'de parkta oturan 21 yaşındaki genç maganda kurşunuyla yaralandı.